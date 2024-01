Yemen: nuovo attacco Usa contro posizioni Houthi, distrutto missile anti-nave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto questa mattina un nuovo attacco aereo contro posizioni del movimento Houthi in Yemen, distruggendo un missile anti-nave "pronto al lancio" nel Golfo di Aden. Lo si legge in un comunicato del Comando centrale delle forze Usa (Centcom). L'azione è stata condotta alle 4 del mattino, ora locale. "Le forze Usa - afferma il Centcom - hanno valutato come il missile presentasse una minaccia alle navi commerciali e a quelle della Marina statunitense in transito nella regione, e hanno di conseguenza colpito e distrutto il missile come azione di auto-difesa. Questa operazione - conclude il comunicato - renderà le acque internazionali più sicuro per la Marina Usa e per le navi commerciali". (Was)