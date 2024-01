Angola-Gabon: irruzione in casa diplomatico angolano, ministero Esteri Luanda convoca incaricato d'affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Angola ha convocato l'incaricato d'affari del Gabon a Luanda, Wilfried Ndungi Mundunge, per chiedere spiegazioni in merito a un'irruzione da parte di uomini armati nell'abitazione a Libreville del presidente della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (Eccas), l'angolano Gilberto Verissimo. Lo si apprende da un comunicato stampa. Secondo le autorità di Luanda, si è trattato di "un atto di vandalismo a mano armata" condotto da uomini "che indossavano le uniformi delle forze armate gabonesi". Questi ultimi hanno "molestato psicologicamente il presidente dell'Eccas e il suo assistente, che si trovavano all'interno della residenza". L'Angola ha quindi espresso il suo "profondo disappunto per l'accaduto", chiedendo spiegazioni alle autorità gabonesi. (Res)