Gaza: ministro Esteri egiziano, “G7 sostenga cessate il fuoco immediato”

- Importanti soggetti internazionali come il G7, preseduto dall’Italia, dovrebbero “assumersi le proprie responsabilità politiche e morali nel sostenere il cessate un fuoco” nella Striscia di Gaza “in conformità con le decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, in un colloquio con il capo della diplomazia italiana, Antonio Tajani, secondo quanto riferito in un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. “Il raggiungimento di un cessate il fuoco globale e immediato a Gaza rimane l’unico modo per porre fine alla crisi e limitare l’aumento della violenza nella regione”, ha detto il ministro egiziano, respingendo “qualsiasi tentativo israeliano di sfollare i palestinesi fuori dal loro Paese”. (segue) (Cae)