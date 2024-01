Gaza: ministro Esteri egiziano, “G7 sostenga cessate il fuoco immediato” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra i due ministri si sono estesi anche alle attuali tensioni nella regione sullo sfondo della situazione a Gaza, anche per quanto riguarda il Libano e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. A tal riguardo, spiega la nota della diplomazia egiziana, “i due ministri hanno concordato sull'importanza di intensificare i contatti livello regionale e internazionale al fine di limitare l’espansione del conflitto nella regione e alimentare gli sforzi per ridurre l’escalation a sostegno dei pilastri della pace e della sicurezza regionale e internazionale”. Il ministro degli Esteri egiziano, infine, ha auspicato che la Conferenza Italia-Africa in programma per fine mese possa avere un “grande successo”. (Cae)