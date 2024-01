Francia: Attal, garantire che agricoltori possano vivere grazie al loro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario “garantire agli agricoltori” francesi di poter “vivere grazie ai frutti del loro lavoro”. Lo ha detto il primo ministro francese Gabriel Attal nel corso di un dibattito organizzato oggi nel dipartimento del Rodano. Dobbiamo “garantire agli agricoltori che possano vivere del loro lavoro”, in particolare “assicurando che lungo tutta la filiera vi sia una quota equa per gli operatori” del settore e che siano “sostenuti durante le crisi”. Secondo Attal "non c'è una crisi vocazionale" nel settore agricolo, riferendosi in particolare agli istituti superiori agrari che sono "pieni" di studenti. Tuttavia, ha afferma il primo ministro, "dobbiamo rimuovere gli ostacoli” che limitano i giovani. Attal ha inoltre ribadito che sosterrà la legge per facilitare la ripresa delle attività agricole, attualmente in fase di dibattito in seno al governo francese. (Frp)