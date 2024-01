Cultura: Manzi (Pd), apprezzamento per parole Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Pd in commissione Cultura Irene Manzi esprime “grande apprezzamento per il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, dove ha affermato come la circolarità della cultura non sopporti restrizioni o confini, pretende il rispetto delle opzioni di ogni cittadino, respinge la pretesa, di pubblici poteri o di grandi corporazioni, di indirizzare le sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico”. “Se la cultura è sapere, creatività, emozione, passione, sentimento, ebbene, è il presupposto delle nostre libertà, inclusa quella di stare insieme", prosegue. "L'apertura della stagione di Pesaro Capitale della Cultura 2024 – sottolinea – ci offre l'opportunità per rilanciare una volta di più il ruolo della cultura. Eredità del passato, ma ancor più, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella oggi, presente e futuro vivo e creativo, nel passaggio di testimone da una generazione all'altra, in un rapporto virtuoso tra tradizione, sostenibilità e nuove tecnologie, a cominciare dalle sfide e dalle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale". (Rin)