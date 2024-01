Migranti: Schlein, da governo bieca demagogia, basta con criminalizzazione solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un governo che dall'inizio non ha avuto scrupolo di applicare la più bieca demagogia sul terreno delle politiche migratorie e di asilo. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla Conferenza nazionale sull'immigrazione “Prima le persone: immigrazione, diritti, riforma della cittadinanza”. “Lo abbiamo visto nella retorica di questi anni che ha voluto indicare nel diverso, nella persona migrante un nemico su cui scaricare tutte la rabbia e le frustrazioni sociali”, ha proseguito. “Questa è la destra che oggi governa e traduce questa retorica in politiche fortemente ideologiche e scelte sbagliate. Basta – ha concluso – con la criminalizzazione della solidarietà, perché la solidarietà non è reato, ma un dovere di queste istituzioni democratiche e dell’Europa”. (Rin)