Migranti: Schlein, Pd sostiene Ius Soli, chi nasce in Italia è italiano

- Sulla questione della riforma della cittadinanza, “siamo qui per riprendere quella battaglia una volta per tutte. Chi nasce o cresce in Italia è italiano e nessuno può togliergli questo diritto”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla Conferenza nazionale sull'immigrazione “Prima le persone: immigrazione, diritti, riforma della cittadinanza”. “Io l'ho sempre chiamato Ius soli, chiamiamolo anche con un altro nome ma la formula più ampia e coraggiosa possibile è quella che il Pd deve sostenere”, ha proseguito. “Non si è mai fatta nella storia inclusione sociale negando diritti fondamentali alle persone”, ha concluso. (Rin)