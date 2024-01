Francia: Attal, una delle sfide più importanti sarà "mantenere la nostra identità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia "sta attraversando sfide molto importanti" e una di queste è “mantenere la nostra identità”, Lo ha detto il premier francese, Gabriel Attal, parlando a Orliénas nel corso della sua visita odierna nel dipartimento del Rodano. "Una delle sfide che dobbiamo superare (...) è come mantenere la nostra identità, la nostra identità francese, i nostri valori, la nostra grande forza, in un mondo che cambia e si muove”, ha aggiunto Attal. Per questo motivo il premier ha assicurato che la "prima priorità sarà continuare a sostenere la Francia che lavora", poi "rafforzare i nostri servizi pubblici, che rappresentano una ricchezza dei francesi", e prendersi cura del settore della "sanità" e di quello della "sicurezza". Attal ha spiegato di essersi recato nel dipartimento del Rodano per entrare in contatto con i francesi per preparare al meglio il suo discorso di politica generale, previsto per il 30 gennaio. (Frp)