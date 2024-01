Spagna: Sumar, governo sostenga denuncia contro Israele a Corte internazionale giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Sumar e portavoce di Sinistra Unita al Congresso dei deputati spagnolo, Enrique Santiago, ha chiesto al governo di Pedro Sanchez sostenga la denuncia presentata dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia e ad evitare di commettere "errori" che contribuirebbero ad "estendere" il conflitto in Medio Oriente, come la partecipazione all'operazione militare lanciata nel Mar Rosso. "Tutti gli sforzi che si chiedono alla comunità internazionale per creare un'alleanza per l'intervento nel Mar Rosso dovrebbero essere dedicati alla creazione di un'enorme alleanza della comunità internazionale per costringere Israele a un immediato cessate il fuoco, a rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite e a riconoscere lo Stato palestinese", ha detto Santiago. A suo avviso, "l'unico modo per porre fine alla tensione nel Mar Rosso è che Israele interrompa immediatamente il genocidio e l'occupazione contro il popolo palestinese". Per l'esponente del partito di sinistra, l'operazione militare degli Stati Uniti e del Regno Unito contro lo Yemen implica un chiaro "sostegno al genocidio e all'occupazione illegale" da parte di Israele. (Spm)