Medio Oriente: ufficio Netanyahu, espressa "posizione coerente" nella telefonata con Biden

- L'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha rilasciato una dichiarazione in risposta a quanto discusso in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Nella sua conversazione di ieri sera, il primo ministro Netanyahu ha ripetuto la sua posizione coerente da anni, espressa anche in una conferenza stampa il giorno prima: dopo l'eliminazione di Hamas, Israele deve mantenere il pieno controllo di sicurezza della Striscia di Gaza per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese", ha affermato l’ufficio del premier di Israele. Nel colloquio di ieri era emersa una spaccatura abbastanza evidente tra i leader Usa e Israele sul conflitto in corso e sulla possibile nascita uno Stato palestinese dopo la guerra. Netanyahu ha dichiarato che Israele prevede che la guerra continuerà per mesi, respingendo la soluzione dei due Stati. Biden, da parte sua, ha dichiarato invece che esistono diversi modelli di soluzione a due Stati, spiegando che ci sono diversi paesi membri delle Nazioni Unite senza eserciti, in riferimento a un possibile Stato palestinese demilitarizzato. (Res)