Ucraina: premier slovacco, bloccherò adesione alla Nato, sarebbe inizio Terza guerra mondiale

- Durante l'incontro previsto il 24 gennaio a Uzhgorod, in Ucraina, il primo ministro slovacco Robert Fico annuncerà all'omologo di Kiev, Denis Shmyhal, che bloccherà l'adesione dell'Ucraina alla Nato poiché ciò significherebbe l'inizio della Terza guerra mondiale. È stato lo stesso Fico ad annunciarlo all'emittente “Rtvs”. “So cosa farò (all'incontro con il primo ministro ucraino), porterò degli aiuti umanitari, confermerò che non riceveranno armi dalle Forze armate slovacche e dai magazzini statali”, ha detto Fico. Inoltre "dirò che ci sono cose su cui le nostre opinioni sono completamente diverse. Per quanto riguarda l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, lo rispettiamo, ma devono soddisfare determinate condizioni, Ma dirò che sono contrario all'adesione dell'Ucraina alla Nato, che useremo il diritto di veto e la bloccheremo, perché ciò costituirebbe la base della Terza guerra mondiale", ha detto Fico. Secondo il premier slovacco l’incontro previsto per il 24 gennaio a Uzhgorod sarà “interessante”. Fico ha anche aggiunto che la parte ucraina non vuole tenere una conferenza stampa al termine dell'incontro. (Vap)