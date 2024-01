Scuola: Frassinetti (Fd’I), procedure concorso insegnati religione cattolica valorizzano esperienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto firmato dal ministro dell'Istruzione Valditara che introduce procedure concorsuali straordinarie per gli insegnanti di religione cattolica “è particolarmente significativo poiché segna l'inizio di una nuova fase nel reclutamento di insegnanti di religione cattolica nelle scuole italiane, sia a livello di infanzia e primaria che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”. Lo dichiara il sottosegretario all'Istruzione e al merito, Paola Frassinetti. “Per la prima volta dopo vent'anni – prosegue –, si apre la strada al reclutamento a tempo indeterminato per questi insegnanti, questo rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del loro ruolo. Inoltre, il decreto riconosce le idoneità acquisite dagli insegnanti di religione cattolica come vere e proprie abilitazioni all'insegnamento, formalizzando così la loro competenza e la loro professionalità”. “In questo modo – conclude –, il ministero dell'Istruzione riconosce l'esperienza degli insegnanti di religione cattolica e il valore del servizio che essi forniscono all'interno del sistema scolastico. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del personale docente e di promozione della qualità dell'educazione nelle scuole italiane". (Rin)