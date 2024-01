Spagna: manifestazioni filopalestinesi a Madrid e nelle principali città del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Madrid e in altre città della Spagna esponendo bandiere palestinesi e scandendo slogan contro Israele durante un corteo volto a chiedere "la fine del genocidio in Palestina". Secondo i dati forniti dal governo a Madrid, circa 25 mila persone hanno partecipato al corteo che si è svolto tra la stazione di Atocha e piazza Cibeles, nel centro della capitale. Le manifestazioni, indette dalla piattaforma Solidarity Network, si sono svolte anche in altre grandi città spagnole, tra cui Barcellona, ​​Valencia e Siviglia. La Spagna è stata una delle voci più critiche fra i Paesi dell'Unione europea nei confronti di Israele in relazione al conflitto causato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele che ha ucciso 1.140 morti, per lo più civili. Lo scorso novembre, Israele ha richiamato il suo ambasciatore in Spagna per consultazioni, dopo i commenti ritenuti "scandalosi" del presidente del governo socialista Pedro Sáachez che aveva chiesto "il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario, che oggi evidentemente non viene rispettato" a Gaza. L'ambasciatore israeliano è tornato a Madrid all'inizio del mese corrente. (Spm)