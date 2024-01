Sicurezza: Fontana, benissimo incremento esercito nelle città, divise infastidiscono solo delinquenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene, anzi benissimo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sui social la decisione del Governo di incrementare la presenza di militari dell’Esercito nelle nostre città e in particolare a Milano. Una scelta, commenta Fontana che “va nella direzione che ho sempre auspicato”. “La presenza di donne e uomini in divisa - conclude il governatore - rende più sicure le persone perbene e infastidisce solo chi ha intenzione di delinquere”. (Com)