Bahrein: collisione fra due navi militari britanniche, indagini in corso

- È in corso un'indagine dopo che due navi da guerra britanniche si sono scontrate in un porto del Bahrein. Lo ha riferito la Royal Navy, la Marina militare britannica. Un video condiviso su diversi social media sembra mostrare l'Hms Chiddingfold che si scontra con l'HMS Bangor in un porto del Paese mediorientale. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, l'incidente non ha provocato feriti. Il dicastero non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle cause della collisione. Le due navi, specializzate in attività anti-mine, sono in servizio da tanti anni e operano regolarmente nel Golfo persico e contribuiscono a garantire la sicurezza del flusso commerciale attraverso le acque di quest'area. "Siamo a conoscenza di un incidente che ha riguardato due cacciamine affiancati in Bahrein. Non ci sono vittime a seguito di questo incidente e sarebbe inappropriato commentare ulteriormente mentre le indagini sono in corso", ha dichiarato all'emittente televisiva “Bbc” un portavoce del ministero della Difesa. (segue) (Rel)