Bahrein: collisione fra due navi militari britanniche, indagini in corso (2)

- I filmati pubblicati sui social network mostrano quello che sembra essere un buco di ampie dimensioni nello scafo in fibra di vetro dell'Hms Bangor dopo l'incidente. Non è la prima volta che l'Hms Chiddingfold è coinvolta in un incidente del genere. Nel 2021, sempre al largo delle coste del Bahrein, aveva colpito l'Hms Penzance, una nave della stessa classe della Bangor. Per quest'ultima. Peraltro, questo è l'ultimo anno di attività operativa: la Bangor, infatti, sarà dismessa nel 2025. (Rel)