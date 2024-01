Milano: De Corato (FdI), sit-in contro degrado e illegalità per chiedere più segnaletica stradale e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, insieme ai Consiglieri di Municipio 7 Gorgoglione, Orlandi e Salinari, insieme al Consigliere Comunale Rocca e ai Consiglieri Regionali Cacucci e Bestetti, insieme al Deputato Raimondo e con l'Europarlamentare Fidanza, abbiamo protestato perché in quell'area industriale e periferica di Milano (a due passi da Baggio), la zona è totalmente fuori controllo, allo sbando e senza controlli. Sia di giorno che di notte, infatti, vengono lasciati e abbandonati rifiuti nelle aree verdi presenti nel parcheggio, vengono continuamente spaccati i finestrini delle auto parcheggiate per essere derubate e ci sono stati, addirittura, tentativi di furto totale di autovetture. Da Palazzo Marino, nonostante i numerosi solleciti degli ultimi anni anche da parte del precedente Presidente del Municipio 7, Marco Bestetti, fino ad oggi non sono arrivate risposte". Lo dice in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul sit-in di questa mattina di Fratelli d'Italia nell'area antistante la ricicleria Amsa nel Municipio 7 di Milano. (Com)