Ue: Coldiretti, in Consiglio l’alleanza per stop a cibi artificiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento sostenuto già da ben 12 Paesi dell'Unione – sottolinea la Coldiretti – si invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto globale sugli alimenti artificiali prima di qualsiasi autorizzazione alla vendita e al consumo per affrontare le questioni etiche, economiche, sociali e ambientali, nonché questioni relative alla nutrizione e alla sicurezza sanitaria. Queste nuove pratiche – si precisa - includono la produzione di alimenti utilizzando la tecnologia delle cellule staminali con la necessità di evitare rischi per la salute dei consumatori. Sul piano etico e sanitario nel documento – continua la Coldiretti – si evidenzia che occorre tenere conto del fatto che la Ue ha già deciso di vietare gli alimenti prodotti da animali clonati e la carne trattata con ormoni" utilizzati invece nei bioreattori per i cibi artificiali mentre sul piano economico si esorta "la Commissione e tutti gli Stati ad adottare misure preventive contro monopoli della produzione alimentare" favoriti dagli elevati costi fissi ed economie di scala che avvantaggiano pochi produttori su larga scala con il rischio di dipendenze lungo la catena alimentare. (segue) (Com)