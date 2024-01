Viabilità: Aspi, chiuso per una notte l'allacciamento da Milano città verso Torino su raccordo viale Certosa Sc1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Raccordo Milano Viale Certosa Sc1, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 gennaio, per chi proviene da Milano città sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Torino. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per A4 Brescia/Venezia sull'autostrada A4, uscire dallo svincolo di Cormano e rientrare dallo stesso seguendo le indicazioni per Torino. (Com)