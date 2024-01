Lombardia: Beduschi, regione ha investito oltre 30 milioni per aumento qualità vini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vini lombardi protagonisti a Wine in Venice, tre giorni dedicati al futuro del settore enologico, al via oggi presso la Scuola grande della Misericordia nel capoluogo veneto. L'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione, assieme a Giovanna Prandini, presidente di As.Co.Vi.Lo (Associazione Consorzi Vini Lombardi), in rappresentanza del mondo vinicolo della regione. "Addetti ai lavori e appassionati -dichiara Beduschi- hanno confermato tutto ciò che di buono stanno facendo i produttori e le cantine lombarde per alzare la qualità. I vini lombardi in questi anni stanno compiendo passi da gigante per 'recuperare' terreno sui territori storici del nostro Paese, puntando su innovazione, sostenibilità e rispetto della biodiversità producendo vino in territori diversi tra loro, dalle montagne alla pianura". Il sistema del vino lombardo ha raggiunto un valore alla produzione di 498 milioni di euro da 41 filiere certificate con 3649 operatori, trainato da Franciacorta, Lugana, Oltrepò Pavese Valtellina, Garda e Lambrusco Mantovano. "Essere ospiti a Venezia -prosegue l'assessore lombardo - non può far dimenticare quale grande occasione le Olimpiadi rappresentino per far conoscere sempre di più il vino come bevanda iconica. Prodotti, produttori e territori hanno tanto da raccontare per mettere in vetrina le grandi cantine ma anche le piccole realtà, tutti uniti uniti dalla missione far bere i consumatori sempre meglio e con più qualità e allo stesso tempo sostenere tutta la filiera produttiva. A questo proposito -conclude- Regione Lombardia ha investito negli ultimi cinque anni oltre 30 milioni di euro non solo per la promozione, ma per favorire investimenti in tecnologia e modernizzazione che oggi vengono ripagati con la qualità che troviamo nel bicchiere". (Com)