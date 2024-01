Iraq: numerosi razzi contro la base Usa di Al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi razzi sono stati sparati contro la base militare delle forze armate irachene e degli Stati Uniti di Al Asad, nel governatorato occidentale dell’Anbar. Secondo la piattaforma mediatica irachena “Sabareen news”, vicina all’Iran, si tratterebbe “del più grande attacco in termini di numero di missili dall'inizio delle operazioni” della cosiddetta Resistenza islamica dell’Iraq, un’alleanza di gruppi armati sciiti iracheni sostenuti da Teheran, contro le postazioni militari occidentali e statunitensi in Siria e in Iraq, in risposta alle operazioni militari avviate da Israele nella Striscia di Gaza contro il movimento islamista palestinese sunnita Hamas. La stessa piattaforma mediatica riferisce di “cumuli di fumo sopra la base di Ain al Asad”, pubblicando a corredo un filmato - che al momento non può essere verificato - che mostra quelle che sembrerebbero essere in realtà le scie di alcuni razzi in cielo. L’agenzia di stampa irachena “Shafaq news”, citando fonti della sicurezza di Baghdad, afferma che “più di cinque missili sono caduti nelle vicinanze della base”, precisando che i razzi sarebbero stati lanciati dall’area di Al Baghdadi, città che si trova a circa 10 chilometri distanza dall'infrastruttura militare. (Irb)