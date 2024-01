Gaza: esponente Hamas Abu Marzouk, pronti a dialogo con Fatah e a liberare prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas, che governa nella Striscia di Gaza, attualmente non sta negoziando con i rivali di Fatah, al potere a Ramallah, ma è pronto ad avviare un dialogo. Lo ha detto il ​​vice direttore dell'ufficio politico di Hamas, Musa Abu Marzouk, in un'intervista all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Attualmente non ci sono trattative con Fatah", ha detto Abu Marzouk, secondo cui il suo movimento è pronto a discutere le questioni interne ai palestinesi attraverso il consenso e il dialogo e senza alcuna condizione. In relazione agli ostaggi nelle mani di Hamas dallo scorso 7 ottobre, data dell'attacco del movimento islamista palestinese che ha dato il via alla rappresaglia di Israele, l'esponente dell'ufficio politico di Hamas ha dichiarato: "Non vogliamo tenere i nostri prigionieri di guerra. Vogliamo raggiungere un accordo che soddisfi le aspettative del nostro popolo. Alla fine, Israele sarà costretto a raggiungere un'intesa". Ieri una delegazione di Hamas guidata da Abu Marzouk ha tenuto delle consultazioni a Mosca con il viceministro degli Esteri della Federazione Russa e inviato speciale per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov. Le parti hanno discusso le modalità per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il ministero degli Esteri russo ha riferito in una nota che Bogdanov, durante i colloqui con Abu Marzouk, ha insistito sulla necessità di liberare i civili catturati dalle fazioni palestinesi, tra cui vi sono anche tre cittadini russi. (Rum)