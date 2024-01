Germania: l’Unione dei valori diventerà un partito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex direttore dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), Hans-Georg Maassen, fonderà un partito basato sull’Unione dei valori, l’associazione dell’ultradestra dell'Unione cristiiano-democratica (Cdu) e dell’Unione cristiano-sociale (Csu). Lo ha deciso l'assemblea federale dell'associazione riunitasi a Erfurt come confermato da un portavoce dell'organizzazione all'emittente “Zdf”. La maggioranza dei membri dell'associazione politica che in precedenza si era dichiarata vicina alla Cdu, oggi a Erfurt ha votato per trasferire i diritti di denominazione dell'Unione dei Valori al partito che sorgerà al momento della registrazione ufficiale. Maassen ha ricevuto il mandato di "avviare la fondazione di un partito liberalconservatore sotto questo nome", ha detto il portavoce. Un nuovo partito guidato da Massen sarebbe la seconda formazione politica nata nel 2024, dopo l'Associazione Sahra Wagenknecht fondata dall'ex esponente politica de La Sinistra. Secondo quanto riferito dall'Unione dei Valori, il partito sarà fondato rapidamente così da garantire la partecipazione alle elezioni statali in Turingia, Sassonia e Brandeburgo previste a settembre. (Geb)