Iraq: attacchi aerei contro lo Stato islamico a Kirkuk e Diyala

- Una fonte della sicurezza nel governatorato di Kirkuk, a nord di Baghdad, in Iraq, ha riferito oggi all'agenzia di stampa "Shafaq news" che aerei da guerra hanno condotto un attacco contro i nascondigli dello Stato islamico (Is) nella parte meridionale della provincia. L'obiettivo era un gruppo di 7-10 membri dell'Is nel covo di Jami Rukhana, situato a sud del distretto di Daquq. Al momento non sono disponibili statistiche esatte sul numero di vittime. L'attacco è stato condotto sulla base di informazioni di intelligence riguardanti la presenza di nascondigli dell’Is. In uno sviluppo correlato, il Comando operativo congiunto iracheno ha avviato oggi l’operazione "Waad al Haq" (“Promessa dia verità”) nel settore operativo di Diyala, a est di Baghdad, conducendo tre attacchi contro i nascondigli e postazioni nemiche. Le operazioni sono ancora in corso. In un comunicato successivo, il Comando operativo congiunto ha dato notizia dell'attacco contro le cellule terroristiche dello Stato islamico nel settore operativo Shay/Kirkuk, “distruggendo completamente gli obiettivi”. Una forza dell'intelligence sta attualmente svolgendo operazioni di perquisizione e ispezione nel luogo per determinare le perdite tra i terroristi. (Irb)