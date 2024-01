Francia: Le Maire su proteste agricoltori, aumenteremo i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sta cercando di rispondere alla rabbia degli agricoltori: lo Stato "aumenterà i controlli a partire dalla prossima settimana" legati alle trattative in corso tra distributori e produttori, al fine di garantire a questi ultimi un reddito dignitoso. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire, durante un viaggio nel dipartimento della Marna in occasione della festa di Saint-Vincent, patrono dei viticoltori. "Dalla prossima settimana, la Direzione generale per i consumatori e il controllo delle frodi aumenterà i controlli sulle trattative commerciali in corso per garantire la preservazione del reddito dei produttori agricoli", ha assicurato Le Maire. "Saremo intransigenti con i distributori che non rispettano le disposizioni della legge Egalim", ha aggiunto il ministro facendo riferimento alla normativa adottata in Francia nel 2018-19 per equilibrare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare e proteggere gli agricoltori da pratiche di prezzo sleali. “Non voglio che questi negoziati si traducano in un indebolimento del reddito dei produttori”, ha detto Le Maire. (Frp)