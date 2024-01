Pesaro 2024: Mattarella, cultura consente di riflettere e non ricadere in errori passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cultura è beneficamente contagiosa e permette di riflettere sulla storia per non ricadere negli errori del passato. Permette di ammirare l’arte, la bellezza, l’ingegno, consapevoli che l’estetica non può separarsi da un’etica di rispetto per la persona”. A dirlo è stato presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione della cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. (Rin)