Balcani: Dodik, Biden inganna l'opinione pubblica e spinge verso la guerra

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden inganna l'opinione pubblica, diffonde la paura e spinge verso la guerra. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia) Milorad Dodik commentando le parole rilasciate ieri da Biden, secondo cui la distruzione dell'Ucraina potrebbe portare ad una crisi di sicurezza nei Balcani. "Il presidente dei potenti Stati Uniti inganna l'opinione pubblica, diffonde la paura e invita alla guerra. I popoli di questa regione una volta erano ingenui, hanno anteposto gli interessi degli altri ai propri e hanno pagato un prezzo tragico. In particolare il popolo serbo", ha detto Dodik. Il presidente della Repubblica Srpska ha sottolineato che i serbi nei Balcani sono impegnati per la pace, la cooperazione e il progresso. "Smettetela di dire bugie, smettetela di aizzarci gli uni contro gli altri. Abbiamo il diritto ad un futuro in pace", ha detto Dodik che ha infine chiesto a Biden di “raccomandare ai pochi europei che ancora vi ascoltano che la Bosnia-Erzegovina merita di avviare i negoziati con l'Ue". (Seb)