Roma: liberato alloggio popolare occupato a Ostia Nuova, 3 denunciati e una donna arrestata

- Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo "Mare" sono intervenute nella zona di Ostia Nuova, per un'occupazione abusiva di un appartamento di proprietà di Roma Capitale. L'intervento è scaturito dalle consuete verifiche finalizzate alla tutela del patrimonio, eseguite dal Comando di zona presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che hanno permesso di individuare e denunciare i due occupanti abusivi, un uomo di 29 anni e una ragazza di 23. Ulteriori accertamenti hanno portato successivamente alla scoperta di attività illegali all'interno di un secondo alloggio, dove due persone, un uomo di 54 e una donna 44 anni, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro bilancini di precisione, involucri in plastica e quanto necessario per il confezionamento e lo spaccio, oltre ad alcuni grammi di hashish. Al termine dell'operazione sono state 4 le persone denunciate a vario titolo, dai reati di occupazione abusiva e possesso di stupefacenti a quello di lesioni, resistenza e minacce aggravate. A seguito della condotta particolarmente violenta, la donna di 44 anni è stata arrestata. L'appartamento occupato abusivamente è stato riconsegnato a personale del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale. (Rer)