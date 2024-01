Mar Rosso: Tajani sente omologo egiziano Shoukry, condividiamo timori su traffici marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo dell’Egitto, Sameh Hassan Shoukry. Lo riferisce una nota della Farnesina. Situazione nel Mar Rosso e problemi al traffico marittimo, conflitto a Gaza e assistenza umanitaria ai palestinesi della Striscia: questi i temi al centro della telefonata. “Con il ministro Shoukry condividiamo una forte preoccupazione per gli ultimi sviluppi nel Mar Rosso, che mettono a rischio i traffici attraverso il canale di Suez”, ha commentato Tajani, aggiungendo che “l’Italia è impegnata ad avviare una missione europea nel Mar Rosso, alla quale intendiamo contribuire con un ruolo da protagonisti”. Il ministro Tajani ha ringraziato il collega egiziano che lunedì sarà a Bruxelles assieme ad altri ministri dell’area per incontrare i colleghi della Ue anche sulla crisi di Gaza, nel tentativo di avviare finalmente una fase politica e diplomatica che interrompa il ciclo delle violenze avviato da Hamas il 7 ottobre. (segue) (Com)