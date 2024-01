Mar Rosso: Tajani sente omologo egiziano Shoukry, condividiamo timori su traffici marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte italiana, è stato posto l’accento sulla necessità di evitarne un allargamento e di favorire un urgente abbassamento delle tensioni in tutto il Medio Oriente. Tajani ha inoltre ribadito l’esigenza di ripristinare un orizzonte politico verso una soluzione a due Stati per israeliani e palestinesi, che rappresenta la più efficace risposta alla barbara violenza di Hamas. Con riferimento alla situazione umanitaria, il vicepremier ha dichiarato: “Ho ringraziato il ministro per il ruolo di primo piano che l’Egitto continua a svolgere per assicurare l’operatività delle iniziative di assistenza umanitaria a favore dei feriti palestinesi, inclusa l’attività della nave Vulcano della nostra Marina militare al porto di Al Arish”. Tajani, da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha anche rinnovato l’invito al governo egiziano a partecipare e condividere il confronto e gli obiettivi del prossimo Vertice Italia-Africa di fine gennaio a Roma. (Com)