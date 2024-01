Ucraina: intelligence, russi hanno trasformato centrale di Zaporizhzhia in struttura militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze d'occupazione russe hanno trasformato la centrale nucleare di Zaporizhzhia in una struttura militare. Lo ha detto il portavoce della Direzione principale delll'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur), Andrii Yusov, in diretta televisiva. Yusov ha commentato la dichiarazione degli esperti dell'Aiea sulla presenza di nuove mine nel territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia scoperte durante le ultime ispezioni. "Non c'è nulla di nuovo. Solo l'anno scorso, il Gur ha pubblicato le mappe delle barriere antimine esplosive che i russi hanno costruito attorno al perimetro della centrale nucleare di Zaporizhzhia e all'interno dell'impianto stesso. In quell'occasione, gli esperti dell'Aiea non hanno confermato questi fatti né commentato la situazione, o non hanno prestato attenzione alle aree in cui si sono verificati tali fatti", ha affermato il portavoce. "La minaccia al personale e all'impianto nel suo insieme persisterà finché sarà sotto il controllo dei terroristi (le forze russe). Solo il ritorno della stazione sotto il controllo ucraino ripristinerà il rispetto degli standard del diritto nucleare internazionale e la sicurezza dell'impianto", ha detto Yusov. (Kiu)