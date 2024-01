Carne coltivata: Lollobrigida, governo ha una sola posizione sul tema, totale contrarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo su un quotidiano vaneggiamenti rispetto a una presunta differenza tra la posizione del nostro governo in Italia e in Europa sulla carne sintetica. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha una sola posizione sul tema ed è la totale contrarietà a questi prodotti”. Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. “Per questa ragione – prosegue – abbiamo proposto e il Parlamento ha approvato una norma che trae il suo naturale presupposto nel principio di precauzione. Una scelta che ho avuto modo di ribadire proprio questa mattina, nel corso della 16^ Conferenza ministeriale del Forum globale sull'alimentazione e l'agricoltura di Berlino". "Proprio su nostra richiesta – aggiunge –, insieme al collega austriaco Norbert Totschnigal e a quello francese Marc Fesneau, è stato presentato un documento, non un 'paper', che pone alcune domande che, sulla base di dati scientifici, smentiranno i sostenitori di prodotti realizzati in laboratorio. Al prossimo Agrifish, martedì a Bruxelles, chiederemo una discussione per proporre un percorso che garantisca la salute, le produzioni e il nostro modello culturale". "Insieme ai colleghi europei che hanno con me firmato il documento, spiegheremo le ragioni che ci hanno spinto a presentarlo e quale scopo ci prefiggiamo. Come al solito, le fandonie dei propagandisti di mestiere e dei mistificatori seriali verranno smentite dai fatti. Del resto, erano gli stessi che annunciavano passi indietro sulla legge cofirmata con il collega Schillaci e che, invece, è stata puntualmente approvata", conclude il ministro Lollobrigida. (Rin)