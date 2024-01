Lombardia: a palazzo Pirelli l’assemblea regionale del Fai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voi dal 1975 difendete la bellezza della Lombardia e dell’Italia, la promuovete e la valorizzate, siete fondamento e pilastro della nostra economia che nella cultura e nel turismo trova risorse fondamentali. La valorizzazione del territorio è infatti da sempre motore dello sviluppo culturale ed economico del Paese e di questo processo voi siete attori e protagonisti di primo piano”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani rivolgendosi questa mattina ai numerosi soci e rappresentanti del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano intervenuti a Palazzo Pirelli per la loro assemblea regionale. (Com)