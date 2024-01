Regionali: Tajani, su Basilicata e Piemonte per noi non esistono ipotesi alternative a nostri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto ci riguarda non esistono ipotesi alternative. Sono i migliori candidati. Cirio ha ottenuto degli ottimi risultati ed è stato apprezzato da tutti e lo stesso vale per Bardi. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche. Quindi. Lo ha affermato il vicepremier Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia Torino commentando la costruzione delle candidature per le elezioni regionali nel centrodestra. “Io Cirio lo conosco per aver lavorato fianco a fianco al Parlamento Europeo. Lo stesso discorso vale per Vito Bardi, che è un eccellente presidente di regione, ricordo che è stato il primo presidente della Basilicata ad utilizzare i vantaggi che provengono dall’estrazione del petrolio per non far pagare il gas e l’acqua ai Lucani. Anche le classifiche dei governatori si confermano entrambi in posizioni alte”, ha concluso.(Rpi)