Covid: Rocca, open day vaccinazioni in ogni Asl del Lazio, "vacciniamoci"

- Oggi e domani, "in ogni Asl del Lazio e in diverse strutture ospedaliere, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione per proteggersi dal Covid-19. Gli Open Day sono un'occasione per tutti, ma specialmente per le categorie più fragili o esposte, per proteggere se stessi e la comunità da un virus ancora presente e, spesso, insidioso. Vacciniamoci". Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. (Com)