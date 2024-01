Germania: sondaggio, per 64 per cento cittadini governo sta aggravando divario sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 64 per cento dei tedeschi ritiene che le politiche del governo federale tedesco stiano esacerbando le divisioni ideologiche nella società. Lo ha riferito il quotidiano “Welt” citando una ricerca dell'istituto Insa, secondo cui solo il 4 per cento della popolazione ritiene che la coalizione di governo probabilmente ridurrà le differenze. Il 64 per cento degli intervistati ha affermato che, a loro avviso, le politiche del governo federale "tendono ad aggravare" le divisioni sociali nel Paese. Il 18 per cento ritiene che le politiche del governo del cancelliere tedesco Olaf Scholz non abbiano alcun effetto su quest'obiettivo, mentre solo il 4 per cento pensa che stiano riducendo "le divisioni sociali". Secondo l’indagine, il governo viene accusato per lo più dei problemi di divario sociale da coloro che hanno opinioni conservatrici di destra (82 per cento). Nel centrosinistra, il 56 per cento degli intervistati, invece, attribuisce la responsabilità all'esecutivo. L'indagine ha coinvolto 1.002 città tedeschi di età superiore ai 18 anni. Lo studio è stato condotto online dal 12 al 15 gennaio scorsi. (Geb)