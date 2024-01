Regionali: Tajani, Forza Italia aumenta consensi in tutti i sondaggi ed è il partito che è cresciuto di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una grande famiglia che è quella del partito del non voto e quello che vogliamo dire a queste persone è che c’è una forza seria, guardate a noi perché abbiamo le spalle larghe, siamo forti e siamo in grado grazie alla nostra classe dirigente di governare questo paese e dare un contributo determinante alla risoluzione dei problemi. A maggior ragione in Europa dove Forza Italia è il Partito Popolare Europeo. Il voto a noi permette di contare in Europa perché siamo parte della forza determinante per qualsiasi tipo di scelta in Europa”, ha concluso Tajani. (Rpi)