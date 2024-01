Spagna: ministra Finanze Montero, popolari considerano nemici chi non a pensa come loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare considera dei “nemici della Spagna” tutte le persone che non la pensano come loro. Lo ha detto la prima vicepresidente del governo spagnolo e ministra delle Finanze, María Jesús Montero, durante la convention del Partito socialista a La Coruna. Montero ha rivolto parole dure contro il leader popolare, Alberto Núnez Feijóo, affermando che dopo José María Aznar "probabilmente non troveremo un leader del Pp che abbia meno modestia quando si tratta di mentire". La ministra ha anche collegato il Partito popolare agli attacchi alle sedi socialiste in tutta la Spagna a seguito della promozione della legge di amnistia nei confronti degli indipendentisti catalani, e ha accusato i vertici della formazione conservatrice di non aver condannato questi atti vessatori. (Spm)