Lombardia: R. La Russa e Franco, premiati 34 agenti polizia locale, eroi del quotidiano al servizio dei cittadini

- Si è svolta questa mattina presso l'auditorium "Casa dell'Economia" di Lecco, la Giornata della Polizia Locale Regionale organizzata da Regione Lombardia in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Sono stati premiati 34 agenti di polizia locale che si sono distinti per l'impegno e il coraggio dimostrato in servizio. In particolare, 19 agenti sono stati premiati con la croce e il nastrino, un agente ha ricevuto anche la menzione speciale con attribuzione di pergamena e 4 agenti sono stati insigniti del Premio in memoria di Nicolò Savarino, agente della polizia locale di Milano travolto e ucciso da un Suv il 12 gennaio del 2012 mentre era in servizio in bicicletta in zona Bovisa. "Quella di oggi è una giornata importante perché ci permette di ringraziare le polizie locali lombarde per il prezioso e insostituibile compito che svolgono quotidianamente – affermano gli assessori regionali Romano La Russa e Paolo Franco-. Abbiamo premiato agenti che non hanno esitato, in molti casi, a mettere a rischio la propria incolumità per difendere, proteggere e tutelare la sicurezza di tutti noi. Atti di eroismo e di altruismo che, troppo spesso, non vengono valorizzati come meriterebbero". "Ringraziamo, quindi, tutti gli agenti di polizia locale e tutte le autorità intervenute e, in particolar modo, l'amministrazione comunale e la Camera di Commercio di Lecco per l'ospitalità, il Prefetto Sergio Pomponio e il Questore Ottavio Aragona", concludono gli assessori. (Com)