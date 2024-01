Ucraina: premier slovacco, Kiev è totalmente dipendente dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è sotto la totale influenza e controllo degli Stati Uniti, e l’Unione europea commette l’errore di sottostare alla posizione di Washington sul conflitto invece di tentare di formare un proprio punto di vista. Lo ha detto il premier slovacco, Robert Fico, intervenendo ai microfoni dell'emittente “Rtvs”. “Dal 2014, dopo l'Euromaidan, l'Ucraina è sotto il controllo e l'influenza totale degli Stati Uniti (...) L'Ucraina non è un Paese indipendente, l'Ucraina è sotto l'influenza assoluta degli Stati Uniti e l'Unione europea sta commettendo il grosso errore di non voler avere una visione sovrana sulla questione, ma di essere d’accordo solo con ciò che sostengono gli Stati Uniti”, ha detto Fico. Secondo il premier slovacco, l’Unione europea dovrebbe trasformarsi da un fornitore di armi all’Ucraina in un attore di pace. (Vap)