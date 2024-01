Cina: 8 persone uccise da esplosione in una fabbrica dello Jiangsu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta oggi all'interno di una fabbrica di Changzhou, nella provincia di Jiangsu, nell'est della Cina. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Xinhua". La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino, ora locale, all'interno di un impianto della compagnia Changzhou Shenrong metal sci-tech, situato nel distretto di Wujin. Altre otto persone sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso si sono concluse e, al momento, sono in corso indagini sulle cause dell'esplosione. (Cip)