Roma: armi e droga a Fonte Nuova, arrestati tre uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 31enne, un 30enne ed un 19enne, tutti italiani, gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. I fatti risalgono al pomeriggio del 17 gennaio quando i militari, insospettiti dagli strani movimenti nei pressi dell’abitazione di un 30enne sottoposto agli arresti domiciliari, hanno deciso di procedere ad un controllo. Appena suonato al citofono, i carabinieri hanno visto uscire dall’appartamento del giovane gli altri due indagati che hanno cercato invano di nascondersi in altra parte del condominio, ma sono stati raggiunti dai militari. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un totale di 400 grammi di vari tipi di sostanza stupefacente, tra cui resina di hashish tipo “Crumble” - un estratto di canapa dalla consistenza solida - e cristalli di ecstasy, un disturbatore di frequenze ed una pistola tascabile calibro 22, nonché materiale per il confezionamento della droga ed alcune centinaia di euro in banconote di piccolo taglio. Quanto rinvenuto è stato quindi sequestrato, mente i tre uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. (Rer)