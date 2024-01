Milano: Cgil, oggi alle 16 presidio antifascista in Piazza Prealpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera del Lavoro di Milano sarà in presidio oggi, alle ore 16.00 in Piazza Prealpi 4, di fronte alla sede Spi Cgil e invita tutta la società civile e democratica a partecipare perché la presenza di Roberto Fiore e Forza Nuova a Milano è un oltraggio ai valori costituzionali, alla nostra Città Medaglia d'Oro della Resistenza, alla Cgil che ha subito un assalto gravissimo per cui Fiore è stato di recente condannato. "Non ci arrenderemo mai all'idea che sia normale che un partito neofascista possa riorganizzarsi nel nostro paese", dichiara Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano. "Roberto Fiore è uno dei responsabili dell'assalto della sede nazionale della CGIL di due anni fa. Non credo si possa minimizzare a manifestazioni di pochi quello che oggi accade a Milano e che qualche giorno fa hanno inscenato ad Acca Laurentia, è il sintomo di una destra ancora più pericolosa perché insoddisfatta dalle promesse mancate della destra di governo. Noi continueremo a fare la nostra parte difendendo la Democrazia, le istituzioni intervengano per realizzare il programma della Costituzione e sciolgano tutte le organizzazioni neofasciste". (Com)