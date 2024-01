India-Myanmar: ministro Interno Nuova Delhi annuncia barriera lungo il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India erigerà una barriera lungo il confine con il Myanmar per proteggersi dagli "infiltrati", così come ha fatto in passato alla frontiera con il Bangladesh. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno dell'Unione, Amit Shah, ripreso dall'agenzia di stampa "Pti". Intervenendo a una parata dei nuovi battaglioni del Comando di polizia dello Stato dell'Assam, Shah ha dichiarato che il confine con il Myanmar "sarà protetto come quello con il Bangladesh" e che sarà interrotto il Regime di libertà di movimento (Fmr). Una misura che era già stata sollecitata al governo federale lo scorso settembre dal capo ministro del Manipur, Biden Singh, con l'obiettivo di fermare "l'immigrazione illegale". India e Myanmar condividono un confine di 1.643 chilometri, che attraversa gli Stati indiani di Manipur, Mizoram, Nagaland e Arunachal Pradesh. Al momento, solo dieci chilometri di frontiera, nello Stato del Manipur, sono recintati. (Inn)