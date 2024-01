Roma: sorpresi a forzare portone di casa, arrestati 4 ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Tuscolana hanno arrestato in flagranza tre cittadini georgiani e un cittadino lituano, di età compresa tra 33 e 52 anni, già con precedenti, gravemente indiziati dei reati di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I militari li hanno sorpresi in via Suor Maria Mazzarello, mentre stavano tentando di accedere in un’abitazione al primo piano di un condominio mediante la nota tecnica del “Key Bumping”, con all’interno anche la proprietaria che non si era accorta di nulla. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare i quattro uomini che, una volta scoperti, hanno tentato una breve fuga a piedi. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto uno dei quattro ha opposto resistenza ai militari con calci e pugni. (segue) (Rer)