Roma: sorpresi a forzare portone di casa, arrestati 4 ladri (2)

- All'esito delle perquisizioni personali, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una chiave adulterata rivestita da carta gommata, servita poco prima a forzare la porta dell’abitazione. Solo dopo l’intervento dei carabinieri, la vittima si è accorta della manomissione della porta d’ingresso e ha presentato denuncia-querela. Per questo motivo, gli indagati sono stati arrestati e condotti presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio dove gli arresti sono stati convalidati. A carico di uno degli arrestati, un 33enne georgiano è stata data anche esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, perché deve scontare una pena di 4 anni e tre mesi di reclusione per furto in abitazione. (Rer)