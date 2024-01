Scuola: Valditara firma decreto per concorso insegnanti religione cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato ieri il decreto che disciplina le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Lo riferisce il ministero dell’Istruzione in una nota, spiegando che il provvedimento, attuativo delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75 dello scorso 22 giugno, recependo i requisiti stabiliti dalla legge, ammette a partecipare i candidati in possesso, congiuntamente, della certificazione di idoneità diocesana e con almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, oltre che dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa con la Cei. I candidati dovranno possedere altresì i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. A queste procedure sarà destinato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. Dopo vent'anni dall'ultimo concorso – sottolineo il ministero –, si avvia così una fase di reclutamento a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica che, nel portare a soluzione una situazione critica che interessa migliaia di persone, assicurerà stabilità e continuità didattica. (Com)