- In occasione della ricorrenza di S. Sebastiano, "desidero estendere i miei auguri e un grazie alle donne e agli uomini della Polizia Locale in tutta la Regione Lazio". Lo scrive sui social Francesco Rocca presidente della Regione Lazio. "Siete figure insostituibili che operano in scenari sempre più complessi, con abnegazione e umanità". (Com)