Medio Oriente: Iran pubblica i nomi dei 4 ufficiali uccisi attacco israeliano a Damasco

- Il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana ha pubblicato i nomi dei quattro ufficiali uccisi oggi nell’attacco aereo attribuito a Israele che ha colpito oggi un edificio residenziale nella municipalità di Mezzeh, a sud-ovest del centro di Damasco, la capitale della Siria. Si tratta di Hojatullah Omidh, Ali Aghazadehm Hossein Mohammadi e Saeed Karimi. In precedenza, diversi media arabi e occidentali avevano riferito della morte di Haj Sadiq Omidzadeh, definito come comandante dell'intelligence in Siria della Forza Qods del Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana, e del suo vice, Haj Gholam Muharram. Da parte sua, l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim” riferisce che finora sono stati rimossi dalle macerie otto corpi, aggiungendo che una delle persone è stata tirata fuori viva ed è stata portata in ospedale. Vi sarebbero anche gravi danni agli edifici vicini e diversi cittadini siriani sarebbero rimasti feriti durante l'esplosione di oggi. (Res)